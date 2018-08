Un ex empleado de Isolux dijo a Infobae que el nexo entre la familia Losi e Isolux es Mario Maxit, que también es de Entre Ríos. Los Losi, a su vez, están vinculados a la familia del ex presidente de YPF, Miguel Galuccio. Su hermano Carlos Galuccio fue director suplente de Luis Losi SA, es el actual gerente de producción -según su perfil de Linkedin- y está casado con Leda Inés Losi, la hija del fundador de la compañía. Carlos Galuccio fue, además, director de la Unión Industrial de Entre Ríos. Y tiene vínculos muy sólidos con el ex gobernador Sergio Urribarri, al punto que fue el ex mandatario le que recomendó a la ex presidente Cristina Kirchner a Miguel Galuccio para presidir YPF.