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Escribió un libro de Messi, recibió una reacción de Antonela, y ahora le hizo una canción a la Selección para el Mundial: “Vamos por la cuarta estrella”

Matias Merk lanzó el tema de cara al debut del conjunto de Lionel Scaloni frente a Argelia

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La nueva canción que le hizo un argentino al equipo de Scaloni y Messi para cantar todos juntos en el Mundial

En la antesala del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el escritor Matías Merk presentó una pieza musical especialmente creada para acompañar el estreno del equipo nacional en la máxima cita del fútbol. La canción, compuesta por el autor de Leo y la lámpara mágica, busca transmitir el sentimiento colectivo de un país que aspira a sumar una nueva estrella mundialista. El lanzamiento se produce a pocas horas del primer partido del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que enfrentará a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

La nueva canción de Merk condensa en sus versos el anhelo de conquista y la memoria futbolística de la nación. “Late el pueblo en cada esquina. Celeste y blanco el color. Argentina quiere gloria. Será la consagración. Vamos por la cuarta estrella. Que la historia vuelva a hablar. Con pasión en las gargantas. Y el orgullo nacional. Vamos por la cuarta estrella. Que retumbe este mundial. Que lo escuche el mundo entero. Argentina es inmortal”, recita el estribillo, que busca instalarse como un grito de aliento colectivo en las calles y tribunas.

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El autor, reconocido por su trabajo en el libro infantil Leo y la lámpara mágica, mantiene su vínculo con el universo de Lionel Messi y la cultura futbolística argentina. La obra publicada en 2023 surgió originalmente como un cuento breve viralizado en redes sociales después de la consagración de Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Aquella publicación inicial, que superó los 500.000 lectores, derivó en la edición de un libro ilustrado junto al dibujante Gustavo Desimone.

Leo y la lampara mágica
Matías Merk creó un cuento infantil sobre los campeones del mundo

El relato presenta a Messi como un niño dotado de una lámpara mágica, acompañado de figuras como Emiliano “Dibu” Martínez, Gonzalo Montiel y Ángel Di María. El recorrido narrativo aborda tanto los éxitos como las adversidades del astro rosarino, incluyendo su salida del país, su trayectoria en el fútbol europeo y el reconocimiento familiar.

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El libro alcanzó una amplia distribución en bibliotecas populares y fue destacado por la familia Messi. La esposa del capitán argentino, Antonela Roccuzzo, compartió en redes sociales la experiencia de leer el cuento con sus hijos, un gesto que el propio Merk consideró el mayor reconocimiento posible a su labor.

En paralelo al impacto literario, Merk decidió sumar una nueva capa de significado de cara al Mundial 2026. La canción busca funcionar como himno para una Argentina que aspira a obtener su cuarta copa del mundo. Entre los versos resaltan referencias explícitas a la historia y la identidad nacional: “Diego vive en cada pase. Leo Messi es capitán. Hace magia sin palabras. Hace eterno este mundial. Y en el sur sopla memoria. No olvidamos el dolor. De los héroes de Malvinas. Por la tierra y el honor”.

En las líneas finales, la composición incorpora una mención explícita a la memoria colectiva y a la historia reciente del país: “Somos pueblo, todos juntos. Somos fuerza nacional”.

El debut de la Selección Argentina se dará en el marco de la jornada inaugural del Grupo J. El conjunto nacional enfrentará a Argelia este martes 16 de junio a las 22:00 (hora de Argentina) en el estadio Arrowhead de Kansas City. El calendario continuará el lunes 22 de junio ante Austria en Dallas, para cerrar la fase de grupos el sábado 27 frente a Jordania.

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