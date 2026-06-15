Economía

SpaceX amplió su venta de acciones: saltó otro 10% y capitalizó una menor aversión al riesgo en las bolsas

La compañía aeroespacial de Elon Musk, que anunció una histórica salida a cotización el viernes, anunció la venta de acciones adicionales y elevó sus ingresos a USD 85.700 millones con esta operatoria

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La ceremonia de lanzamiento de las acciones de SpaceX en el recinto de Wall Street el viernes 12.
La ceremonia de lanzamiento de las acciones de SpaceX en el recinto de Wall Street el viernes 12.

La empresa aeronáutica SpaceX comunicó este lunes que puso a la venta acciones adicionales tras la alta demanda de su salida a bolsa y elevó los ingresos de su oferta pública de venta (OPV) a unos 85.700 millones de dólares, según informó la compañía.

La empresa de Elon Musk anunció el cierre de su OPV tras colocar un total de 638.888.888 acciones ordinarias, incluida la sobreasignación de los suscriptores para adquirir 83.333.333 títulos adicionales.

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La sobreasignación, conocida comúnmente como greenshoe, en la jerga financiera de Wall Street, permite a los bancos colocadores vender un paquete de acciones adicional cuando la demanda supera las previsiones iniciales.

Entre las entidades colocadoras figuran Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y J.P. Morgan; mientras que Santander, ING o Societe Generale actúan como cogestoras.

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Según explicó SpaceX, la emisión de todos los títulos, cerrada este lunes, situó en unos 85.700 millones de dólares los ingresos brutos obtenidos de la operación.

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A las 13:30 horas, las acciones de SpaceX sumaban un 10% respecto al cierre del viernes, hasta superar los 177 dólares por acción. Desde un precio inicial objetivo en los USD 135 en su debut el viernes 12, la acción SpaceX anota una suba de 31 por ciento.

“Este lunes es el primer día completo de operaciones de la compañía después de hacer historia en términos de recaudación en una salida a bolsa, al captar más de 75.000 millones de dólares, por encima de los 25.600 millones obtenidos por la petrolera saudí Aramco en 2019, que marcaban hasta ahora el récord", precisó EFE en un reporte.

SpaceX cerró el viernes su primer día de cotización en el índice Nasdaq de Wall Street con una subida del 19,3 por ciento.

La empresa supera los 2,2 billones de dólares y se sitúa como la séptima mayor cotizada del mundo, por detrás de Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon y TSMC.

“La atención internacional se centró en el debut bursátil de SpaceX y la habilitación de su Cedear en la plaza local. En Estados Unidos, las empresas tecnológicas retomaron la senda alcista, mientras el sector energético retrocedió ante la caída en el precio del petróleo. Adobe presentó resultados trimestrales favorables, pero sufrió una corrección por la salida de su CFO y la incertidumbre sobre el impacto de la inteligencia artificial en su modelo de negocios. Las declaraciones de Trump sobre un posible fin del conflicto en Medio Oriente también alimentaron el optimismo", detallaron los expertos de Rava Bursátil.

Un mercado nuevamente alcista

Las acciones estadounidenses subieron durante la sesión de Nueva York, antes de la entrada en vigor del un acuerdo de paz en Oriente Medio. Los precios del petróleo cayeron después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz tras meses de conflicto.

Estados Unidos e Irán han confirmado que se ha alcanzado un marco de paz para poner fin a la guerra, lo que supondrá la reapertura del estrecho de Ormuz tras más de 16 semanas de cierre.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está cerrado. ¡Enhorabuena a todos!”, dijo el presidente estadounidense Donald Trump el domingo en una publicación en Truth Social.

El presidente norteamericano -que está cumpliendo 80 años, añadió que el Estrecho de Ormuz quedaría abierto y que “el levantamiento inmediato del bloqueo naval estadounidense” permitiría el paso de los buques por estas vías marítimas cruciales. “¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!”, exclamó.

En otra publicación, Trump dijo que el Estrecho se abriría el viernes tras la firma del acuerdo.

“Este gran acuerdo traerá paz y seguridad a toda la región. Muchos presidentes han intentado lograr la paz con Irán, y todos han fracasado antes que yo. Los líderes de la región han encontrado, por primera vez, un presidente que puede ayudarlos a alcanzar una paz verdadera. Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, para la remoción de minas, el petróleo volverá a fluir en ambos extremos para la región y el mundo”, afirmó un histriónico mandatario de los EEUU.

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