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Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios cobran el pago hoy lunes 15 de junio

Los depósitos concluirán el viernes 26 de junio. Las entregas se realizan siguiendo un orden establecido

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Los pagos de la Beca Benito Juárez del bimestre mayo-junio comenzaron este lunes 15 de junio, y a continuación te decimos quiénes son los primeros beneficiarios en recibir el depósito del programa.
Los pagos de la Beca Benito Juárez del bimestre mayo-junio comenzaron este lunes 15 de junio, y a continuación te decimos quiénes son los primeros beneficiarios en recibir el depósito del programa.

Los pagos de la Beca Benito Juárez del bimestre mayo-junio comenzaron este lunes 15 de junio, y a continuación te decimos quiénes son los primeros beneficiarios en recibir el depósito del programa.

La iniciativa está orientada a quienes cursan estudios de bachillerato o profesional técnico bachiller en instituciones públicas, como parte de los Programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno de México.

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Durante 2026, los beneficiarios reciben un apoyo económico de $1.900 cada dos meses a través de la tarjeta del Banco Bienestar. La entrega del recurso respeta un calendario que se organiza según la letra inicial de la CURP de los beneficiarios.

Los beneficiarios deben estar atentos a la fecha clave para cobrar su apoyo económico, que será al terminar febrero. Crédito: @BecasBenito

El propósito de la beca es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que estos beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

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¿Qué beneficiarios cobran hoy la Beca Benito Juárez?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, el depósito de la Beca Benito Juárez correspondiente a este lunes 15 de junio está destinado a quienes tienen un primer apellido que comienza con las letras A y B.

Calendario completo de pagos de la Beca Benito Juárez

  • Lunes 15 de junio: apellidos con iniciales A, B.
  • Martes 16 de junio: apellidos con iniciales C.
  • Miércoles 17 de junio: apellidos con iniciales D, E, F.
  • Jueves 18 de junio apellidos con iniciales G.
  • Viernes 19 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.
  • Lunes 22 de junio: apellidos con iniciales M.
  • Martes 23 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.
  • Miércoles 24 de junio: apellidos con iniciales R.
  • Jueves 25 de junio: apellidos con iniciales S.
  • Viernes 26 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.
Los pagos del bimestre mayo-junio de la Beca Benito Juárez se llevarán a cabo del 15 al 26 de junio de forma ordenada (X@Julio_LeonT)
Los pagos del bimestre mayo-junio de la Beca Benito Juárez se llevarán a cabo del 15 al 26 de junio de forma ordenada (X@Julio_LeonT)

Formas de saber si ya me llegó el depósito

Para confirmar si el depósito de la Beca Benito Juárez ya fue acreditado, existen varios métodos prácticos y accesibles. El mecanismo más utilizado es el Buscador de Estatus, una herramienta digital disponible en el sitio oficial buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/, donde solo se requiere ingresar la CURP para verificar el saldo actualizado.

Otra vía consiste en comunicarse directamente con la línea telefónica 800 900 2000. Al llamar, se debe proporcionar el número de 16 dígitos de la tarjeta para recibir información precisa sobre el pago. Este canal ofrece asistencia personalizada y puede aclarar dudas relacionadas con la dispersión de los recursos.

El seguimiento del saldo también es posible a través de la aplicación móvil del Banco Bienestar. Una vez descargada e instalada en el dispositivo, el usuario puede consultar de inmediato si el monto correspondiente a la beca ya fue depositado en la cuenta vinculada. Además, quienes prefieren la atención presencial pueden acercarse a los cajeros automáticos del mismo banco y realizar la consulta de manera rápida y sencilla.

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