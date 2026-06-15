Colombia

Confirman identidad del extranjero que presuntamente abusó de menor de edad en el norte de Bogotá: adelantaba proceso de adopción

El estadounidense fue identificado y permanece bajo custodia de las autoridades, quienes detallaron que su llegada a Colombia ocurrió pocos días antes de los hechos, mientras gestionaba la adopción de tres menores

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La Policía Nacional de Colombia confirmó un presunto caso de abuso infantil en un edificio residencial de Bogotá tras la alerta de varios vecinos - crédito X
La Policía Nacional de Colombia confirmó un presunto caso de abuso infantil en un edificio residencial de Bogotá tras la alerta de varios vecinos - crédito X

La identidad del ciudadano extranjero señalado por un presunto abuso sexual contra un menor en el norte de Bogotá fue confirmada por las autoridades.

Grant Gail, originario de Texas, Estados Unidos, se encontraba en la ciudad mientras adelantaba un proceso de adopción de tres menores. El extranjero permanece recluido en la URI de Paloquemao mientras avanzan los procedimientos judiciales y de verificación.

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El caso se conoció el 14 de junio de 2026, cuando residentes del sector de Navarra, en la localidad de Usaquén, alertaron a la Policía Nacional tras observar a un adulto junto a un niño en el balcón de un apartamento.

Las autoridades atendieron el llamado de residentes que dijeron haber visto a un adulto agredir a un menor desde la calle y balcones, en un apartamento del edificio Niido, al norte de Bogotá - crédito @ColombiaOscura / X

La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia y personal de la Dijín, ingresó al apartamento tras la alerta comunitaria. En el lugar hallaron a tres menores de edad, de 4, 7 y 15 años, que fueron trasladados a un centro asistencial para valoración médica y acompañamiento especializado.

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El niño de siete años fue remitido al Hospital Simón Bolívar, mientras que los otros dos menores permanecen bajo custodia de las autoridades competentes. El proceso de adopción, según la directora del Icbf, Astrid Cáceres, se adelantaba a través de una entidad especializada y habilitada para este tipo de trámites.

¿Cuál es la identidad del extranjero?

El extranjero fue identificado como Grant Gail, quien había ingresado a Colombia el pasado 6 de junio de 2026 a través del Aeropuerto Internacional El Dorado, de acuerdo con el reporte oficial de Migración Colombia. La entidad verificó su identidad y estatus migratorio a solicitud de la Dijín, sin encontrar alertas o anotaciones que impidieran su ingreso al país.

Migración Colombia expresó su disposición para colaborar con las autoridades judiciales y policiales en el desarrollo de las investigaciones.

“Por solicitud de la Dijín, Migración Colombia verificó la identidad y el estatus migratorio del involucrado y estableció que el extranjero ingresó al país el pasado 6 de junio por el Aeropuerto Internacional El Dorado, sin ninguna alerta o anotación, que impidieran su ingreso”, señaló Migración Colombia.

Migración Colombia - crédito @MigracionCol/X
Migración Colombia expresó su disposición para colaborar con las autoridades judiciales y policiales en el desarrollo de las investigaciones - crédito @MigracionCol/X

El procedimiento incluyó la presencia de la Procuraduría General de la Nación, que solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, el Icbf y la Policía de Infancia y Adolescencia para garantizar la protección integral de los menores y verificar el restablecimiento de sus derechos. El Icbf activó un equipo de Defensoría de Familia encargado de acompañar a los niños y supervisar el proceso.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre el caso y reiteró que en la ciudad no habrá tolerancia frente a la violencia y los abusos contra menores.

A su vez, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, solicitó que la investigación avance con todo el rigor de la ley. Las autoridades mantienen bajo reserva los detalles específicos del proceso, dado que involucra a menores de edad y está amparado por la reserva legal del Código de Infancia y Adolescencia.

Actualmente, Grant Gail permanece recluido en la URI de Paloquemao, donde se desarrolla el proceso de legalización de captura y la judicialización por el presunto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Los menores continúan bajo seguimiento de las autoridades competentes, quienes supervisan las actuaciones administrativas y judiciales para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

La directora del Icbf, Astrid Cáceres, agradeció la denuncia ciudadana y solicitó no difundir los videos para proteger la identidad y los datos de los niños involucrados. Explicó que el proceso de adopción no se realizaba directamente a través del Icbf, sino mediante una entidad habilitada. “Pedimos calma y prudencia mientras avanzan las investigaciones, con el fin de no entorpecer el proceso ni exponer a los menores”, afirmó la funcionaria.

El Icbf activó la ruta de atención inmediata por presunta violencia sexual y dispuso un equipo de Defensoría de Familia para verificar derechos y protección de los niños - crédito @ICBFColombia / X
El Icbf activó la ruta de atención inmediata por presunta violencia sexual y dispuso un equipo de Defensoría de Familia para verificar derechos y protección de los niños - crédito @ICBFColombia/X

Migración Colombia reiteró su rechazo a cualquier forma de abuso, violencia o vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y afirmó que se encuentra atenta a cualquier requerimiento de las autoridades en el desarrollo del caso. El caso continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades judiciales y administrativas, quienes buscan esclarecer los hechos y garantizar protección a los menores involucrados.

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