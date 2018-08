"No se me escapa que la obra era un puto desastre… Es una bomba de tiempo que, si estalla, se carga a la compañía a nivel mundial". La frase no la dijo un periodista indignado ni es el comentario de un lector a una nota sobre la corrupción en la central termoeléctrica de Río Turbio, sino un mail interno entre empleados de Isolux, la empresa española que reconoció el año pasado que pagó coimas en Argentina. Ahora la firma quedó en el centro de la polémica, porque figura en los cuadernos en los que el chofer del ex funcionario Roberto Baratta registró durante años el cobro de sobornos a contratistas del Estado.