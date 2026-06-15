Ciencia

Más de 10 centímetros y los Andes como hábitat: así es el colibrí picoespada, el ave con el pico más largo del mundo

Desde Venezuela hasta Bolivia, la distribución geográfica de esta especie no responde al azar, sino a la disponibilidad de vegetación tubular que le permite alimentarse. Los costos de esa adaptación extrema, según dos ornitólogos

Guardar
Google icon
Primer plano de un colibrí verde con pico largo y polen amarillo en su cabeza, introduciendo su pico en una flor tubular roja. El fondo está desenfocado.
El colibrí picoespada tiene un pico de hasta 10,2 centímetros, una longitud que supera la de su cuerpo sin contar la cola (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colibrí picoespada (Ensifera ensifera) destaca por su pico de hasta 10,2 centímetros, que supera la longitud de su propio cuerpo si se excluye la cola. Esta desproporción convierte a la especie en un caso único entre las aves, según la revista Muy Interesante y los especialistas Thomas Züchner y Guy M. Kirwan, ornitólogos que han investigado en profundidad la anatomía y el comportamiento de esta especie.

El cuerpo de este colibrí mide entre 13 y 14 centímetros y su peso adulto varía de 10 a 15 gramos. Con la suma de pico y cola, puede superar los 21 centímetros de longitud total. El plumaje presenta tonos verde bronceado y reflejos metálicos, y al posarse, el ave debe orientar su pico hacia arriba para mantener el equilibrio.

PUBLICIDAD

Ninguna otra especie de ave presenta una adaptación anatómica similar. La desproporción extrema del Ensifera ensifera representa, en palabras de los especialistas citados, un ejemplo de cómo la selección natural puede llevar la anatomía animal a límites extremos.

Colibrí Picoespada. Foto: Ministerio de Industria y Turismo.
El Ensifera ensifera mide entre 13 y 14 centímetros y, con la cola, puede superar los 21 centímetros, lo que lo ubica entre los colibríes de mayor tamaño

Distribución geográfica y hábitat del colibrí picoespada

Habita los bosques nublados andinos, extendiéndose desde Venezuela hasta Bolivia. Züchner y Kirwan señalan que esta especie ha colonizado ecosistemas de montaña a lo largo de la cordillera de los Andes, donde las condiciones de humedad y altitud favorecen la presencia de flores tubulares, su principal fuente de néctar.

PUBLICIDAD

El colibrí prefiere zonas en las que la vegetación densa y la abundancia de plantas especializadas permiten sostener una relación ecológica exclusiva.

La localización de este ave no es aleatoria, sino que responde a la disponibilidad de recursos florales que requieren su pico largo para ser explotados. Este patrón de distribución resalta el grado de especialización alcanzado tras miles de generaciones de presión evolutiva, según los autores.

Un colibrí con un pico muy largo y cuerpo verde oscuro libando néctar de una flor tubular rosada. Sus alas están borrosas por el rápido aleteo
El colibrí picoespada habita los bosques nublados andinos desde Venezuela hasta Bolivia, donde abundan las flores tubulares de las que obtiene néctar (YouTube: @ValleNuevoTV)

Adaptaciones evolutivas y especialización del pico

El pico del colibrí picoespada representa una adaptación evolutiva extrema en aves. Un estudio publicado en la revista PLOS ONE explica que, para acceder al néctar de flores con corolas particularmente largas, el Ensifera ensifera ha desarrollado un pico largo que le confiere acceso al néctar frente a otros polinizadores.

A lo largo del tiempo, la selección natural favoreció a los individuos con picos ligeramente más extensos, permitiendo el acceso a recursos vedados para la mayoría de aves e insectos. Este proceso llevó a la especie a ocupar un nicho ecológico casi exclusivo, donde la competencia por el alimento se reduce drásticamente.

Según los autores del estudio, la evolución del picoespada ilustra cómo una ventaja extrema en la obtención de alimento puede compensar limitaciones en otros aspectos de la vida, como el acicalamiento o la movilidad.

Primer plano de un colibrí de plumaje verde iridiscente y alas en movimiento. Su largo pico negro está insertado en una flor rosa pálido, con textura suave y peluda
La selección natural favoreció en el Ensifera ensifera un pico largo que le permite acceder a flores con corolas profundas y ocupar un nicho ecológico casi exclusivo (YouTube: @clubdevidatv)

Relación coevolutiva con flores andinas

La relación entre el colibrí picoespada y ciertas especies de flores tubulares de los Andes constituye un ejemplo de coevolución entre aves y plantas, según el análisis publicado por profesionales en PLOS ONE. Muchas de estas flores dependen casi exclusivamente de esta ave para su polinización, mientras que el ave accede a una fuente de néctar que otros animales no alcanzan.

A medida que las flores desarrollaron tubos cada vez más largos para proteger su néctar, los colibríes con picos más extensos obtuvieron ventajas evolutivas. Este empuje mutuo llevó a ambas especies a extremos morfológicos que, hoy en día, funcionan como una estructura biológica especializada.

Los investigadores señalan que este fenómeno de coevolución ha moldeado una relación tan estrecha que la supervivencia de ciertas plantas y la del colibrí están profundamente entrelazadas en los ecosistemas andinos.

Primer plano de un colibrí verde y marrón con un pico negro extremadamente largo y delgado, posado en una rama seca
La relación entre el colibrí picoespada y las flores andinas constituye un caso de coevolución en el que ambas especies desarrollaron extremos morfológicos complementarios (YouTube: @clubdevidatv)

Dificultades y limitaciones del pico largo

No solo presenta ventajas, sino también limitaciones derivadas de su morfología. Züchner y Kirwan subrayan que la longitud del pico impide al colibrí realizar tareas cotidianas como el acicalamiento de las plumas de la forma habitual en otros colibríes. Para suplir esta carencia, el Ensifera ensifera ha desarrollado la habilidad de emplear sus patas para rascarse y arreglar su plumaje, un comportamiento inusual en el grupo.

Esta restricción biomecánica evidencia hasta qué punto una adaptación ventajosa puede tener contrapartidas funcionales. A pesar de estas dificultades, los especialistas destacan que el saldo evolutivo sigue siendo favorable, ya que el acceso exclusivo a flores profundas representa una ventaja para la supervivencia de la especie.

Comparación con otras aves de picos extraordinarios

Aunque tiene el récord en proporción entre el pico y el cuerpo, existen otros ejemplos de aves con adaptaciones en este aspecto. Züchner y Kirwan mencionan al tucán toco, cuyo pico puede representar casi un tercio de la longitud total del animal y cumple funciones de regulación térmica.

Un colibrí picoespada de color verde oscuro, con un pico extremadamente largo y recto apuntando hacia arriba, posado en una rama cubierta de musgo
Aunque otras aves como el tucán toco, la avoceta, el picozapato, el kiwi y los pelícanos tienen picos especializados, ninguna alcanza la proporción del colibrí picoespada (YouTube: @clubdevidatv)

Otro caso es la avoceta común, con un pico curvado hacia arriba que le permite filtrar invertebrados en el agua. El picozapato africano, por su parte, utiliza un pico robusto para capturar presas de gran tamaño, y el kiwi de Nueva Zelanda ha desplazado sus fosas nasales hasta la punta del pico, una rareza que le permite detectar presas bajo tierra mediante el olfato.

En el caso de los pelícanos, el pico incorpora una bolsa gular que funciona como una red de pesca. Ninguna de estas especies alcanza el nivel de especialización registrado en el colibrí picoespada, que ha llevado la adaptación anatómica a un extremo funcional sin precedentes, según señalan los especialistas.

Temas Relacionados

AndesEvoluciónEcosistemasFauna SilvestreNaturalezaAvesSelección NaturalNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Advierten que en los últimos cinco años cayó más basura espacial sobre Argentina y Latinoamérica que en los quince anteriores

Un estudio del Proyecto MIRA reveló que los reingresos de residuos espaciales crecieron en la región por el aumento de los lanzamientos

Advierten que en los últimos cinco años cayó más basura espacial sobre Argentina y Latinoamérica que en los quince anteriores

Investigadores descubren vínculos entre el TDAH y otras afecciones de salud

Nuevo estudios exploran por qué este cuadro del neurodesarrollo aparece junto a ansiedad, migrañas o problemas inmunitarios, aunque aclaran que todavía no se ha probado una causa biológica directa

Investigadores descubren vínculos entre el TDAH y otras afecciones de salud

Fenómeno de El Niño: qué señales anticipan los satélites y cómo podría cambiar el clima global

La NASA y otros organismos advierten sobre impactos en lluvias, calor y agricultura

Fenómeno de El Niño: qué señales anticipan los satélites y cómo podría cambiar el clima global

Científicos alertan que una tormenta mató a 58 orangutanes y destruyó más de 8.300 hectáreas de bosque en Sumatra

El episodio fue documentado en un trabajo publicado en la revista Current Biology. Los detalles

Científicos alertan que una tormenta mató a 58 orangutanes y destruyó más de 8.300 hectáreas de bosque en Sumatra

Alertan por el riesgo de extinción de especies que viven bajo tierra: los factores que las ponen en peligro

Un análisis global identificó las amenazas que enfrentan los organismos que habitan el subsuelo y advirtió que su pérdida puede alterar procesos esenciales

Alertan por el riesgo de extinción de especies que viven bajo tierra: los factores que las ponen en peligro
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La alcaldía de Bogotá ofrece cursos gratuitos de marketing digital, manipulación de alimentos y otros, así se puede inscribir

La alcaldía de Bogotá ofrece cursos gratuitos de marketing digital, manipulación de alimentos y otros, así se puede inscribir

Progol de Media Semana 799: resultados del lunes 15 de junio

Si la aerolínea pierde su maleta: así puede reclamar y tiene derecho a compensación monetaria

Brownies caseros de pistachos con chocolate: la manera correcta de cocinarlo para que sea esponjoso y saludable

Números ganadores de La Tinka hoy domingo 14 de junio: resultados completos del sorteo

INFOBAE AMÉRICA

Las fotos del ataque ruso que incendió la Catedral de la Dormición, el monumento más sagrado de Kiev

Las fotos del ataque ruso que incendió la Catedral de la Dormición, el monumento más sagrado de Kiev

La bestseller sueca Camilla Läckberg regresa con una nueva novela de la saga de “Los crímenes de Fjällbacka”

La disputa entre bandas por el contrabando en la Zona Sur de Costa Rica desata balaceras y tentativas de sicariato

República Dominicana registra 2,512 denuncias por maltrato a adultos mayores en los últimos cuatro años

“Todo está controlado desde la granja hasta la cocina”: así funciona la producción alimentaria del Centro industrial de Santa Ana

ENTRETENIMIENTO

Amanda Seyfried sale en defensa de Lindsay Lohan y recuerda el precio de la fama en ‘Chicas pesadas’: “El hostigamiento desproporcionado es feo”

Amanda Seyfried sale en defensa de Lindsay Lohan y recuerda el precio de la fama en ‘Chicas pesadas’: “El hostigamiento desproporcionado es feo”

Oliver Tree y la fortuna que dejó el músico tras su muerte en Brasil

Mick Jagger descartó el retiro y anticipó el regreso de los Rolling Stones a los escenarios: “Estoy listo”

La última voluntad de Oliver Tree sobre su patrimonio: “Mi familia no va a recibir ni un centavo”

Melanie Martinez lamentó la muerte de su expareja Oliver Tree: “Ha sido un día devastador”