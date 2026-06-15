Más de 10 centímetros y los Andes como hábitat: así es el colibrí picoespada, el ave con el pico más largo del mundo

El colibrí picoespada tiene un pico de hasta 10,2 centímetros, una longitud que supera la de su cuerpo sin contar la cola (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colibrí picoespada (Ensifera ensifera) destaca por su pico de hasta 10,2 centímetros, que supera la longitud de su propio cuerpo si se excluye la cola. Esta desproporción convierte a la especie en un caso único entre las aves, según la revista Muy Interesante y los especialistas Thomas Züchner y Guy M. Kirwan, ornitólogos que han investigado en profundidad la anatomía y el comportamiento de esta especie.

El cuerpo de este colibrí mide entre 13 y 14 centímetros y su peso adulto varía de 10 a 15 gramos. Con la suma de pico y cola, puede superar los 21 centímetros de longitud total. El plumaje presenta tonos verde bronceado y reflejos metálicos, y al posarse, el ave debe orientar su pico hacia arriba para mantener el equilibrio.

PUBLICIDAD

Ninguna otra especie de ave presenta una adaptación anatómica similar. La desproporción extrema del Ensifera ensifera representa, en palabras de los especialistas citados, un ejemplo de cómo la selección natural puede llevar la anatomía animal a límites extremos.

El Ensifera ensifera mide entre 13 y 14 centímetros y, con la cola, puede superar los 21 centímetros, lo que lo ubica entre los colibríes de mayor tamaño

Distribución geográfica y hábitat del colibrí picoespada

Habita los bosques nublados andinos, extendiéndose desde Venezuela hasta Bolivia. Züchner y Kirwan señalan que esta especie ha colonizado ecosistemas de montaña a lo largo de la cordillera de los Andes, donde las condiciones de humedad y altitud favorecen la presencia de flores tubulares, su principal fuente de néctar.

PUBLICIDAD

El colibrí prefiere zonas en las que la vegetación densa y la abundancia de plantas especializadas permiten sostener una relación ecológica exclusiva.

La localización de este ave no es aleatoria, sino que responde a la disponibilidad de recursos florales que requieren su pico largo para ser explotados. Este patrón de distribución resalta el grado de especialización alcanzado tras miles de generaciones de presión evolutiva, según los autores.

PUBLICIDAD

El colibrí picoespada habita los bosques nublados andinos desde Venezuela hasta Bolivia, donde abundan las flores tubulares de las que obtiene néctar (YouTube: @ValleNuevoTV)

Adaptaciones evolutivas y especialización del pico

El pico del colibrí picoespada representa una adaptación evolutiva extrema en aves. Un estudio publicado en la revista PLOS ONE explica que, para acceder al néctar de flores con corolas particularmente largas, el Ensifera ensifera ha desarrollado un pico largo que le confiere acceso al néctar frente a otros polinizadores.

A lo largo del tiempo, la selección natural favoreció a los individuos con picos ligeramente más extensos, permitiendo el acceso a recursos vedados para la mayoría de aves e insectos. Este proceso llevó a la especie a ocupar un nicho ecológico casi exclusivo, donde la competencia por el alimento se reduce drásticamente.

PUBLICIDAD

Según los autores del estudio, la evolución del picoespada ilustra cómo una ventaja extrema en la obtención de alimento puede compensar limitaciones en otros aspectos de la vida, como el acicalamiento o la movilidad.

La selección natural favoreció en el Ensifera ensifera un pico largo que le permite acceder a flores con corolas profundas y ocupar un nicho ecológico casi exclusivo (YouTube: @clubdevidatv)

Relación coevolutiva con flores andinas

La relación entre el colibrí picoespada y ciertas especies de flores tubulares de los Andes constituye un ejemplo de coevolución entre aves y plantas, según el análisis publicado por profesionales en PLOS ONE. Muchas de estas flores dependen casi exclusivamente de esta ave para su polinización, mientras que el ave accede a una fuente de néctar que otros animales no alcanzan.

PUBLICIDAD

A medida que las flores desarrollaron tubos cada vez más largos para proteger su néctar, los colibríes con picos más extensos obtuvieron ventajas evolutivas. Este empuje mutuo llevó a ambas especies a extremos morfológicos que, hoy en día, funcionan como una estructura biológica especializada.

Los investigadores señalan que este fenómeno de coevolución ha moldeado una relación tan estrecha que la supervivencia de ciertas plantas y la del colibrí están profundamente entrelazadas en los ecosistemas andinos.

PUBLICIDAD

La relación entre el colibrí picoespada y las flores andinas constituye un caso de coevolución en el que ambas especies desarrollaron extremos morfológicos complementarios (YouTube: @clubdevidatv)

Dificultades y limitaciones del pico largo

No solo presenta ventajas, sino también limitaciones derivadas de su morfología. Züchner y Kirwan subrayan que la longitud del pico impide al colibrí realizar tareas cotidianas como el acicalamiento de las plumas de la forma habitual en otros colibríes. Para suplir esta carencia, el Ensifera ensifera ha desarrollado la habilidad de emplear sus patas para rascarse y arreglar su plumaje, un comportamiento inusual en el grupo.

Esta restricción biomecánica evidencia hasta qué punto una adaptación ventajosa puede tener contrapartidas funcionales. A pesar de estas dificultades, los especialistas destacan que el saldo evolutivo sigue siendo favorable, ya que el acceso exclusivo a flores profundas representa una ventaja para la supervivencia de la especie.

PUBLICIDAD

Comparación con otras aves de picos extraordinarios

Aunque tiene el récord en proporción entre el pico y el cuerpo, existen otros ejemplos de aves con adaptaciones en este aspecto. Züchner y Kirwan mencionan al tucán toco, cuyo pico puede representar casi un tercio de la longitud total del animal y cumple funciones de regulación térmica.

Aunque otras aves como el tucán toco, la avoceta, el picozapato, el kiwi y los pelícanos tienen picos especializados, ninguna alcanza la proporción del colibrí picoespada (YouTube: @clubdevidatv)

Otro caso es la avoceta común, con un pico curvado hacia arriba que le permite filtrar invertebrados en el agua. El picozapato africano, por su parte, utiliza un pico robusto para capturar presas de gran tamaño, y el kiwi de Nueva Zelanda ha desplazado sus fosas nasales hasta la punta del pico, una rareza que le permite detectar presas bajo tierra mediante el olfato.

PUBLICIDAD

En el caso de los pelícanos, el pico incorpora una bolsa gular que funciona como una red de pesca. Ninguna de estas especies alcanza el nivel de especialización registrado en el colibrí picoespada, que ha llevado la adaptación anatómica a un extremo funcional sin precedentes, según señalan los especialistas.