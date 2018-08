Esta situación se vio agravada porque, de acuerdo a lo que consta en la denuncia, la obra se quedó sin control de calidad por orden de De Goycoechea. Isolux realizaba al principio esa tarea y luego la tercerizó en la consultora SGS, que se retiró porque no le pagaban. Como no había personal de la empresa española para hacerlo, nadie controlaba. Isolux, entonces, autorizó a que Misa haga sus propios controles de calidad. Pero por la falta de pago de la UTE se desaceleró el trabajo. Y para colmo, como no había espacio en los talleres, las piezas fueron "confinadas a la intemperie, con las consecuencias de deterioro y oxidación visibles hoy en día", según advierte el acta de una reunión celebrada el 9 de abril de 2013 en un salón de la obra.