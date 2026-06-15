Las fotos del ataque ruso que incendió la Catedral de la Dormición, el monumento más sagrado de Kiev

El obispo Avraamiy, de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, observa el incendio en la Catedral de la Dormición del Monasterio de las Cuevas de Kiev, atacada por Rusia. El complejo, del siglo XI, está inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Un ataque ruso a gran escala contra Ucrania el lunes causó la muerte de miembros de los equipos de rescate y provocó un incendio en uno de los monumentos religiosos más importantes del país: un complejo monástico de cúpulas doradas situado en el corazón de Kiev.

Las llamas y el humo se elevaban desde la Catedral de la Dormición de la Lavra de Kiev-Pechersk, también conocida como el Monasterio de las Cuevas. Los fotógrafos de Associated Press documentaron a los rescatistas luchando contra el incendio mientras los clérigos observaban o intentaban salvar objetos del sitio centenario.

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Llamas y humo se elevan sobre el Monasterio de las Cuevas de Kiev. Moscú lanzó 70 misiles y 611 drones contra Ucrania en el ataque nocturno del lunes, concentrado especialmente en la capital.(Genya SAVILOV / AFP)

El incendio dañó la cubierta y la fachada de la Catedral de la Dormición. Zelenski calificó el ataque como "uno de los crímenes más graves de Rusia contra la cultura cristiana hasta la fecha". (Genya SAVILOV / AFP)

Rescatistas combaten el incendio en la Catedral de la Dormición del Monasterio de las Cuevas de Kiev. El ataque ruso dejó al menos 11 muertos en todo el país, cinco de ellos en la capital. (Photo by Handout / STATE EMERGENSY SERVICE OF UKRAINE / AFP)

Los ataques rusos causaron la muerte de rescatistas en Kharkiv, una ciudad en el noreste de Ucrania, mientras que muchas personas resultaron heridas en Kiev, la capital, donde los residentes buscaron refugio bajo tierra.

El Monasterio de las Cuevas de Kiev, inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco, en llamas. El organismo condenó el ataque y se ofreció a ayudar a evaluar los daños al complejo. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Bomberos intentan sofocar el incendio en la Catedral de la Dormición del Monasterio de las Cuevas de Kiev. Zelenski calificó el ataque como "uno de los crímenes más graves de Rusia contra la cultura cristiana". (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Más de diez camiones de bomberos acudieron al Monasterio de las Cuevas tras el impacto. Las defensas ucranianas lograron interceptar 50 de los 70 misiles y 582 de los 611 drones lanzados por Rusia. (Genya Savilov / AFP)

El complejo del Monasterio de las Cuevas, que data del siglo XI, en llamas. Rusia negó haber apuntado al sitio y atribuyó el incendio a un misil Patriot "caduco" de la defensa aérea ucraniana.(Genya Savilov / AFP)

El ataque al Monasterio de las Cuevas se produjo horas antes de la cumbre del G7 en Francia. Zelenski reclamó a los líderes reunidos más presión sobre Rusia y mayor apoyo en defensa aérea antibalística. (Genya SAVILOV / AFP)

El servicio de seguridad ucraniano anunció que exhibirá públicamente los restos de uno de los drones que impactaron en el complejo monástico como prueba del ataque deliberado de Rusia. ( Genya Savilov / AFP)

El Monasterio de las Cuevas fue noticia en años recientes por la expulsión de monjes acusados de mantener vínculos con Rusia. En enero pasado, otros edificios del complejo ya habían resultado dañados. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Clérigos intentaron salvar objetos del complejo mientras los bomberos combatían el incendio. El Monasterio de las Cuevas reviste especial significado para los cristianos ortodoxos de Ucrania y Rusia. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Un trabajador de emergencias aseguró que el interior de la Catedral de la Dormición no sufrió daños y que el techo absorbió el mayor impacto. La cubierta y la fachada, sin embargo, quedaron destruidas. (Serhii Okunev / AFP)

El presidente Zelenski y la primera ministra Yulia Svyrydenko recorrieron la Catedral de la Dormición tras el ataque ruso. Moscú atribuyó el incendio a un misil Patriot "caduco" de la defensa aérea ucraniana. (AFP/Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania)

El Monasterio de las Cuevas, fundado hace más de mil años, es uno de los sitios más sagrados del cristianismo ortodoxo oriental. La cubierta de su catedral principal quedó parcialmente destruida. (Tetiana DZHAFAROVA / AFP)

La Iglesia Ortodoxa de Ucrania se separó del patriarcado de Moscú en 2022, tras la invasión rusa. El gobierno ucraniano prohibió la rama rusa de la Iglesia dos años después. (Tetiana DZHAFAROVA / AFP)

Vecinos se congregan frente a un edificio residencial dañado en Kiev tras el ataque ruso. Los bombardeos alcanzaron numerosos barrios de la capital y dejaron al menos cinco muertos y 34 heridos. (AP Photo/Danylo Antoniuk)

Bomberos combaten el incendio en un mercado de Kiev alcanzado por el ataque ruso. Las defensas ucranianas lograron interceptar 50 de los 70 misiles y 582 de los 611 drones lanzados durante el bombardeo nocturno. (AP Photo/Dan Bashakov)

Una mujer observa su vivienda dañada por el ataque ruso en Kiev. El bombardeo se produjo horas antes de la cumbre del G7 en Francia, donde Zelenski reclamó a los líderes más presión sobre Rusia y mayor apoyo en defensa aérea. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Bomberos sofocan el incendio en un mercado de Kiev destruido por el ataque ruso. Tres personas murieron en la ciudad rusa de Tula, a 200 km de Moscú, en un contraataque ucraniano con drones realizado en paralelo. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Residentes de Kiev se agolpan frente a un edificio dañado por el ataque ruso. El bombardeo masivo se produjo horas después del anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio. (AP Photo/Danylo Antoniuk)

Un fragmento de misil ruso yace en una calle de Kiev tras el ataque nocturno. El servicio de seguridad ucraniano anunció que expondrá públicamente los restos de los drones que impactaron en el Monasterio de las Cuevas. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Galyna Danilova, de 84 años, contempla su apartamento destruido en un edificio residencial de Kiev. Rusia afirmó haber atacado únicamente instalaciones militares, pero el bombardeo alcanzó barrios residenciales de la capital. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

A damaged residential building is seen following an overnight Russian attack in Kyiv, Ukraine, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Danylo Antoniuk)

Bomberos trabajan para controlar el incendio en un mercado de Kiev alcanzado por misiles rusos. El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó el bombardeo y afirmó que nada justifica "este ataque contra nuestro patrimonio universal". (AP Photo/Dan Bashakov)