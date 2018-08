Hilda Horovitz, la ex mujer del chofer Oscar Centeno, dio la primera pista sobre la casa de Roberto Baratta en el country Mapuche, que hasta ese momento estaba fuera del radar de la Justicia. Y habló de "una construcción subterránea". Pero no se animó a más. O no tenía más datos. Los planos de la propiedad, a los que accedió Infobae, confirman que el "valijero" construyó un enorme sótano de más de 60 metros debajo de la propiedad. ¿Con qué objetivo? "Lo usan como un playroom", dicen cerca del ex funcionario. Pero los vecinos agitan otras teorías.