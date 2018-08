Recién en 2008 integró la planta permanente de la empresa, siempre en la delegación de Buenos Aires, donde luego recalaría la ex esposa de Centeno, Hilda Horovitz. "Era recepcionista de Javier Di Firenze, Juan Vargas, Daniel Fernández y Sánchez Guzmán que eran funcionarios. Trabajé hasta el final del mandato de Cristina Kirchner y luego me fui al ministerio de Minería y Energía aunque me tiraban como pelota porque no se sabía qué iba a pasar", contó la mujer en una entrevista.