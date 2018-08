Consultado sobre el motivo por el cual quienes fueron incorporados como arrepentidos fueron excarcelados, Stornelli se preguntó "¿por qué debería ser lo contrario? Cada situación es particular, y la ley prevé que en un acuerdo de arrepentido se evalúe la excarcelación, no hay ningún misterio". "Ninguno de salvó del proceso, siguen imputados, seguirán procesados, algunos han sido excarcelados y otros no. Por ejemplo, el defensor de José López no ha pedido la excarcelación. Hay gente que vino arrepentida que no estaba detenida, se sintió imputada y se acercó a la fiscalía. Son todos mecanismos que prevé la ley, no busquemos misterios donde no lo hay. La excarcelación es un beneficio de libertad anticipada que no tiene que ver con una eventual condena o no".