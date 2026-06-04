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Estos son los cortes de agua en Bogotá este 4 de junio

¡Toma tus precaciones! Diferentes zonas de la capital sufrirán recortes de agua

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

Durante este jueves 4 de junio, distintos barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el servicio de agua debido a los trabajos de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Los cortes de agua de hoy

Localidad: Barrios Unidos.Barrios: JJ Vargas.Lugar: De la Calle 63 a la Calle 68, entre la Carrera 60 a la Carrera 68.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Remanso Sur.Lugar: De la Avenida Calle 26 Sur A hasta la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 39 a la Carrera 50.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de válvula

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Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: San Luis.Lugar: De la Calle 31 Sur a la Calle 34 Sur, entre la Avenida Carrera 10 a la Carrera 12 Bis.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de válvula

Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad, Nueva Marsella, Floresta Sur.Lugar: De la Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Kennedy.Barrios: Casa Blanca, Pastrana y Roma.Lugar: De la Calle 45 Sur a la Avenida Calle 55 Sur, entre la Avenida Primero de Mayo (Carrera 79C Bis A) a la Avenida Carrera 80De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 45 Sur, entre la Transversal 78H Bis A hasta la Avenida Carrera 80De la Carrera 79 a la Carrera 78, entre la Calle 53B Sur a la Calle 56A Sur.De la Avenida Calle 55 Sur a la Calle 58 Sur, entre la Carrera 79C a la Avenida Carrera 80De la Carrera 79 a la Carrera 79C, entre la Calle 55 Sur a la Calle 57D Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: San Cristóbal, Santa Fe.Barrios: Vitelma, La María.Lugar: De la Avenida Calle 11 Sur a la Calle 1F, entre la Carrera 3 a Transversal 11 Este.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Usaquén.Barrios: Bella Suiza.Lugar: De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 127 a la Calle 134.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Suba.Barrios: Villa del Prado, San José de Bavaria.Lugar: De la Carrera 49 a la Carrera 80, entre la Calle 170 a la Calle 183.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Ciudad Bolivar.Barrios: Arabia, Bella Flor Sur, Bellavista Lucero Alto, Cedritos del Sur, El Minuto de María, El Mirador, El Mochuelo, El Mochuelo II, El Mochuelo II Norte, El Mochuelo II Urbano, El Mochuelo III, El Mochuelo Oriental, El Tesoro, Estrella del Sur, Juan Pablo II, Naciones Unidas, Quiba, Quiba I, Quiba Rural, Quiba Urbano, San Rafael, Sumapaz, Villa Gloria, Villas El Diamante, Bella Flor Sur, Bella Flor Sur Rural, Brisas del Volador, Ciudad Bolivar Rural III, Cordillera del Sur, El Mirador, El Mirador II, El Mochuelo III, El Mochuelo IV, El Tesoro, La Torre, Los Alpes Sur, Naciones Unidas, Nueva Esperanza, Paraiso Quiba, Quiba Bajo, Villa Gloria.Lugar: De la Calle 67 Sur a la Calle 80A Sur, entre la Carrera 14A a la Carrera 26.Inicio del corte: 2:00 p.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Reparación acometida

Localidad: Usme.Barrios: La Marichuela, San Juan Bautista, Santa Librada, La Andrea, Barranquillita, La Aurora, Nuevo San Andrés y Mochuelo Oriental.Lugar: De la Calle 65 Sur a la Calle 86 Sur, entre la Carrera 4 a la Carrera 14R.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

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