Betnaza siguió su relato: "Después de una cena muy amigable, al día siguiente, se me acerca Uberti y me manifiesta el enojo del presidente Kirchner, alegando que la empresa no contribuía económicamente con el gobierno. Él dijo 'ustedes no aportan nunca nada y el presidente Kirchner está muy enojado', mi respuesta fue 'el grupo Technit no hace negocios, nunca, con la política'. Eso tuvo un efecto que, en mi opinión, fue el que cerró el vínculo con Chavéz".