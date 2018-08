A raíz de esto, el senador, que se opone a un eventual desafuero sin que haya una condena sobre la ex mandataria, dio "libertad de acción" en el bloque: "Ratifico la posición que públicamente he planteado en el sentido de que el pedido de allanamiento, una vez que el juez amplió sus fundamentos resolutivos, no debe ser trabado toda vez que se trata de una medida de prueba y no se puede impedir la prosecución de la investigación", expresó Pichetto en un comunicado.