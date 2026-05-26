Empresa que ejecutará la planta térmica en la Sierra Nevada respondió a Gustavo Petro y alertó sobre posible apagón por no generar energía

Expertos alertan que Colombia presenta retrasos para afrontar las consecuencias del fenómeno de El Niño - crédito Jair Coll/Reuters

La adjudicación de la planta térmica en la Sierra Nevada de Santa Marta generó un fuerte desacuerdo entre el Gobierno de Gustavo Petro y las compañías del sector energético. “De dónde salió la idea de hacer una nueva gasificadora de gas precisamente donde está la línea negra que decreté para proteger el corazón del mundo. Eso es una traición al progresismo colombiano, a la vida y a la humanidad”, expresó el mandatario en su cuenta de X al hacer referencia a la última subasta en la que resultaron ganadoras Nodo Energético del Norte de Colombia (Nencol) y Termoinduenergy.

La controversia surgió a raíz de los cuestionamientos sobre la ubicación del proyecto y la protección de territorios indígenas, mientras que, según lo declarado por el representante legal de Nencol, Jorge Castellanos, la empresa cumplió con todo el marco legal.

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El empresario cartagenero sostuvo que el proyecto es fundamental para garantizar la seguridad eléctrica y resaltó que la adjudicación se logró tras más de una década de desarrollo, en cumplimiento de los requisitos normativos y de consulta previa con las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que la adjudicación es una afrenta a la vida - crédito @alfredosaadev/X

Reglas, transparencia y proceso normativo en la subasta energética

“Nosotros hicimos un proceso hace más de diez años, en el proceso de subastas de energía, cumpliendo toda la normatividad, y estamos orgullosos de eso. Efectivamente, se cumplieron los requerimientos del caso y salimos adjudicados en la subasta. Hay una empresa que se llama Norte de Colombia, que ganó un proyecto de gas, somos nosotros”, afirmó Castellanos en entrevista con Caracol Radio.

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Dijo que la información está disponible en los archivos de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), el Ministerio de Minas y el operador XM. “Todo esto es información pública, o sea, en los archivos de la Upme, de la Creg, del Ministerio, del XM, está el proceso de registro de proyectos para la subasta, esto es público, ahí está todo, quiénes son los dueños, en qué consiste el proyecto, qué combustible van a usar, y toda la normatividad cumplida”, recalcó al medio.

La subasta energética desarrollada el 22 de mayo de 2024 adjudicó a Nencol y Termoinduenergy un bloque de 288 megavatios. El proyecto tiene:

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Un potencial de hasta 2.200 MW, aunque el compromiso asumido hoy representa menos de una sexta parte de ese máximo.

La entrada en operación está prevista para diciembre de 2029 y la energía deberá suministrarse hasta noviembre de 2030.

Las empresas tienen la obligación de presentar contratos de combustible o garantías antes del 6 de agosto de 2026, y los certificados de Obligaciones de Energía Firme deberán emitirse el 14 de septiembre de 2026.

Edwin Palma, ministro de Minas, dijo que entre 2011 y 2019 no se hizo ni una sola subasta de gas por confiabilidad - crédito EFE

Debate sobre la ubicación: línea negra y protección indígena

El núcleo del desacuerdo se centra en la ubicación de la infraestructura, cercana a la llamada “línea negra”, área protegida para las comunidades indígenas de la Sierra Nevada. “El proyecto que se está haciendo es cerca de la línea negra, cerca de un lugar que el gobierno ha designado como un sitio en el que no se pueden hacer proyectos energéticos ni de ningún otro tipo, ni siquiera turísticos, porque hacen parte de comunidades indígenas que tienen unos territorios que hay que resguardar”, afirmó el presidente Petro al remarcar la importancia de preservar estos territorios.

Castellanos defendió el procedimiento. “La Agencia Nacional de Consultas Previas es el ente del Estado que regula estar o no estar dentro de esas líneas negras. Eso se surtió con los Kogui, los Arhuaco, los Wiwa, los Kankuamo. Lo que pasa es que como la gente no tiene la información a la mano, da opiniones sueltas”, agregó. Insistió en que el proyecto cumplió todos los pasos requeridos por ley, incluyendo las consultas previas, las licencias ambientales y la adaptación al Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

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Asimismo, afirmó que la maduración del proyecto tomó una década y que ningún trámite fue soslayado. Además, insistió en la transparencia del proceso y la disponibilidad de la información, reiterando que la consulta previa fue un requisito central para la adjudicación.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, dijo que no ha traicionado al presidente Gustavo Petro - crédito @PalmaEdwin/X

Energía firme vs. renovables: argumentos técnicos y políticos

La polémica trasciende el ámbito territorial y legal, y pone en contraste dos modelos energéticos. Por un lado, el presidente Petro promueve una transición acelerada hacia energías renovables. En contraste, la postura de Nencol y Termoinduenergy enfatiza la urgencia de fortalecer la seguridad energética del país con proyectos que ofrezcan respaldo en situaciones críticas.

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“Hablar de renovables es bonito y romántico. Sin embargo, hay firmeza energética y son dos cosas diferentes”, señaló Castellanos. Explicó a Caracol Radio que, “un panel solar genera energía cuando hay sol. Una termoeléctrica a gas genera energía en cualquier momento del día, en cualquier época del año, incluso durante la sequía de un El Niño”.

La distinción, según el directivo, justifica que la subasta de Obligaciones de Energía Firme, regulada por la Creg, priorice los proyectos capaces de garantizar suministro continuo. “Si no hay energía, hay apagón”, remarcó Jorge Castellanos al recordar episodios pasados de amenaza a la red nacional por sequías severas. Aclaró que la planta a gas natural no compite con las energías renovables, sino que respalda la red en momentos donde la hidroelectricidad y otras fuentes podrían verse limitadas.

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