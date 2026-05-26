Colombia

Cierre de clínica estética genera polémica por denuncias de pacientes y vínculos con políticos

Pacientes que fueron intervenidas en este sitio aseguran tener secuelas producto de una mala práctica médica

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Mujer acostada en camilla sucia, cubierta por toalla, mientras mano enguantada usa instrumento rudimentario en su frente, bajo bombilla colgante en sala deteriorada.
Sorpresivamente, después del escándalo nacional el centro estético fue cerrado en la capital de Santander - crédito Visuales IA

Todo lo relacionado con el caso Yulixa Toloza, en el que una mujer de 52 años falleció tras someterse a una cirugía estética en un establecimiento irregular en Venecia, Bogotá, y fue desaparecida por los propietarios de este lugar, ha hecho que a nivel nacional se ponga la lupa sobre el funcionamiento de este tipo de “clínicas”.

Por ejemplo, en Santander se han llevado a cabo varios operativos y hay un caso que ha generado indignación por parte de la ciudadanía, puesto que un día antes de la avanzada de la Policía se registró el cierre de uno de estos establecimientos.

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Hay dudas en este caso porque el sitio sería propiedad de Bibiana Hernández, esposa del concejal Óscar Díaz, al que familiares de pacientes que han denunciado el lugar acusan de alertar sobre el operativo.

Un cirujano realiza una lipotransferencia a una paciente en una camilla en una sala oscura y deteriorada, con equipo médico y residuos orgánicos visibles.
Las autoridades han aumentado los operativos para cerrar centros estéticos irregulares en el país - crédito Visuales IA

Los uniformados encontraron el lugar cerrado y jornadas más tarde se confirmó que no volverá a atender, desde entonces se tiene poca información sobre los dueños del establecimiento.

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La ciudadanía pide que se lleve a cabo una investigación para confirmar si el centro estético cumplía con las normas sanitarias y los permisos pertinentes para llevar a cabo los procedimientos que durante varios meses ejecutaron.

El testimonio de una paciente que preocupa en Bucaramanga

Primer plano de un rostro de mujer con líneas rojas discontinuas, flechas azules, y símbolos de más y cruces que indican puntos para procedimientos cosméticos.
La denunciante afirma haber sido agredida por el concejal y su esposa - crédito Visuales IA

Caracol Radio entrevistó a María Fernanda Alonso Echeverría, una mujer que se sometió a un procedimiento estético que realizó la enfermera Bibiana Hernández, y que ahora denuncia que la intervención le dejó varios problemas de salud como secuela.

Alonso indicó que ingresó al centro estético para una armonización facial que consistió de una rinomodelación, aumento de labios y de mentón, y que tras la intervención comenzó a sentir una obstrucción nasal por la que fue llevada de urgencia por uno de sus familiares al Hospital Internacional Colombia, en la capital de Santander.

La paciente afirma que Hernández utilizó aceite corporal de glúteos para la intervención en su rostro y que luego de salir del hospital intentó contactar a los dueños del lugar, pero estos la agredieron verbalmente. “Mi nariz comenzó a oler feo”, expuso Alonso, que pagó un millón de pesos por el procedimiento y afirmó que desde entonces, a pesar de las denuncias que ha realizado, no ha recibido ayuda por parte de la Secretaría de Salud de Bucaramanga.

Este caso fue denunciado en el Concejo de Bucaramanga por la cabildante Daniela Torres, que invitó a Alonso a exponer su caso. Llamó la atención que en esa jornada el concejal Díaz se ausentó sin aviso, mientras que su esposa sigue sin responderle a las denunciantes de casos de la misma índole. Hasta el momento, el cabildante Díaz no se ha pronunciado al respecto y se ha mantenido al margen de las acusaciones.

El cabildante duró cerca de dos horas en el centro médico fue dado de alta - crédito Concejo Bucaramanga
El cabildante no ha respondido a las acusaciones en su contra - crédito Concejo Bucaramanga

Cabe recordar que Díaz fue noticia en Bucaramanga cuando en mayo de 2024 fue señalado por casos de presunta corrupción durante la elección del personero municipal. En esa ocasión fueron publicados unos audios en los que se mencionaba cómo iba a ser repartido un dinero entre concejales que participaron en la elección. Díaz aseguró que el audio fue manipulado y que nunca sostuvo una conversación de ese tipo con el exconcejal Carlos Barajas, que también fue vinculado en el escándalo.

El concejal Díaz afirmó que la situación responde a un “ataque de envidia” y que sus abogados se encargarían de su defensa, el cabildante también señaló que algunos concejales podrían estar detrás de las acusaciones y reiteró que actúa con tranquilidad y bajo la legalidad. Además, sostuvo que conoció al personero solo el día de su elección y que no tenía contacto con Barajas.

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