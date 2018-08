Si bien el discurso de Mauricio Macri siempre fue de abrir el debate y respetar el resultado, en su entorno no son ajenos a cómo puede repercutir que salga la ley o que no salga, como es de esperarse. Por eso, cuando ya el rechazo se había impuesto -a esta hora el "poroteo" marca que serán 38 votos en contra y 31 a favor-, desde la Casa Rosada comenzaron gestiones para, según definieron, "sacar algo" y que la desaprobación no sea completa.