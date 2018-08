Hoy por la mañana, una diputada de Cambiemos que sigue especialmente las causas contra la corrupción no ocultaba su satisfacción por la decisión de Calcaterra de presentarse a la justicia. "El Presidente es un faro en este momento, porque queda claro que tomó la decisión de no haya más impunidad en la Argentina y está entregando a su familia, que es lo que siempre a uno más le duele. No solo desde los distintos ministerios se está aportando prueba fundamental, sino que dio la instrucción de que aquéllos empresarios que no se arrepientan no seguirán siendo parte del registro de proveedores del Estado, un golpe muy grande porque muchas de estas empresas viven de la obra pública".