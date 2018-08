El chofer de Baratta reconstruyó el diálogo con su jefe a la salida de Olivos. "Durante este viaje me decía irónicamente que quería dejar de hacer las recaudaciones, y yo le dije que mientras se lleve algo, y me dice 'No Oscarcito, yo puchereo, no más'; le di a entender que yo siempre quedo afuera, y me dice 'esto es así nomás, que el Dr. Kirchner las quiere a todas para él'. Incluso -según el testimonio de Centeno- el ex presidente parecía no estar conforme. "¿No hay más?", le reclamó al entonces número dos de Planificación.