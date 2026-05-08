¿Es posible prevenir el contagio por hantavirus?

Un sanitario con ropa protectora junto a una ambulancia durante una operación de evacuación de pacientes sospechosos de hantavirus, tras un brote en el crucero MV Hondius, Cabo Verde. (REUTERS/Danilson Sequeira)

La crisis sanitaria provocada por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius no solo ha desatado un huracán político nacional, sino también una alarma generalizada tras la muerte de tres personas y varias otras con síntomas. A la espera del resultado de las pruebas de laboratorio para la confirmación de más casos, las autoridades sanitarias aseguran que la situación está bajo control.

El hantavirus es una enfermedad viral potencialmente grave transmitida principalmente por roedores infectados. Existen dos grandes variantes del virus: una en Europa y Asia, que afecta especialmente a los riñones y es menos letal, y otra en América, que ataca al corazón y los pulmones y cuya letalidad se sitúa entre el 35 % y el 50 %.

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En la variante americana es donde se halla la cepa de los Andes, la responsable del brote vírico en la embarcación de lujo. En la cepa de los Andes existen evidencias de transmisión entre personas, como el brote ocurrido en un cumpleaños celebrado en la localidad de Epuyén (Argentina) en 2018, que dejó 11 muertos y 33 afectados.

Aunque los casos son relativamente poco frecuentes, la prevención es fundamental para reducir el riesgo de contagio, especialmente en zonas rurales, viviendas deshabitadas o lugares donde puedan existir infestaciones de ratones y ratas, recogen los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

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La infección se produce principalmente por el contacto con la orina, los excrementos o la saliva de roedores portadores del virus. También puede ocurrir cuando las personas inhalan partículas contaminadas que quedan suspendidas en el aire al barrer o limpiar espacios cerrados donde hubo presencia de estos animales. Por este motivo, los especialistas recomiendan extremar las precauciones al ingresar en naves industriales, cabañas, depósitos, vehículos abandonados o viviendas que hayan permanecido cerradas durante largos períodos.

Un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha causado la muerte de al menos tres personas y ha activado las alarmas sanitarias. Mientras la OMS y el Gobierno español coordinan la llegada del barco a Canarias, las autoridades locales aseguran no tener información oficial.

Cómo prevenir la infección por hantavirus

Las autoridades de los CDC coinciden en que el control de roedores constituye la estrategia más eficaz para prevenir el síndrome pulmonar por hantavirus, una de las formas más graves de la enfermedad. Mantener alejados a los roedores silvestres de las zonas habitadas es una medida esencial para disminuir las posibilidades de exposición al virus.

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Entre las recomendaciones más importantes figura evitar que ratones y ratas ingresen a las viviendas. Para ello, se aconseja sellar grietas y agujeros en paredes, puertas y ventanas, así como almacenar los alimentos en recipientes herméticos y eliminar residuos de manera adecuada. También resulta fundamental mantener limpios patios, jardines y alrededores de las casas, evitando la acumulación de basura, madera, maleza o materiales que puedan servir de refugio para los roedores.

La limpieza segura de los espacios contaminados es otro aspecto clave en la prevención. Los expertos advierten que nunca se debe barrer ni aspirar directamente excrementos o nidos de ratones, ya que estas acciones pueden dispersar partículas infectadas en el aire. En cambio, se recomienda ventilar previamente el ambiente durante al menos 30 minutos antes de comenzar la limpieza.

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Además, las superficies contaminadas deben rociarse con desinfectante o una solución de agua con lejía para humedecer completamente la zona. Una vez desinfectados los restos, se deben retirar utilizando guantes y toallas de papel desechables. Finalmente, es importante desinfectar nuevamente el área y lavarse bien las manos con agua y jabón.