A partir de ahí hay un bache de tres horas y media, en las cuales Baratta estuvo en el edificio de Planificación. La próxima anotación llegó a las 20:45: "Del Ministerio lo llevé al Lic. a su depto con Dalina, Mariana y Claudia (la familia). Luego, mientras esperaba a la vuelta, me llamó por teléfono y me invitó a cenar pizza a su depto. Estaba también su suegro, Dardo, porque luego de cenar teníamos que ir a Aeroparque porque llegaban los restos del Dr. Néstor Kirchner. El ministro Julio de Vido vino en otro vuelo. Luego me llamó por celular y me dijo que lo esperara en la casa del Ministro, que se iba en auto con De Vido. El cuerpo de Néstor llegó después a las 02.30. Luego lo llevé al Lic. a su depto y me fui a casa".