José Alperovich juró no decir cómo votará el próximo 8 en el Senado de la Nación pero la Legislatura de su provincia le mandó un mensaje y declaró a Tucumán "pro vida". Omar Perotti es el otro voto peronista que no se conoce, quiere ser gobernador y amaneció el fin de semana pasado con una solicitada a página completa amenazando con no votar por él si se inclina a favor de la legalización del aborto. Hoy salieron a contraatacar quienes quieren que el santafesino apoye la media sanción de Diputados: #PerottiVotáafavor es la campaña que lo puso al tope en las redes sociales. Él prepara su propia propuesta, cree que rechazar de plano la media sanción "no le sirve a nadie", que la sociedad espera con expectativa al Congreso, incluso una porción importante de argentinos que no son ni celestes ni verdes plenos.