Por su parte, Blas emitió un breve comunicado en el que manifestó: "Luego de haber analizado el proyecto en revisión, he concluido no acompañar el mismo por considerar que no se limita a la despenalización del aborto, sino que legisla sobre la legalización sin límites razonables en su implementación y acceso a la práctica, lo que considero pone en riesgo y vulnera en muchos aspectos la integridad psicofísico y social de la mujer".