"Ninguna de las dos posturas, por el sí y por el no, está juntando fácilmente los votos. Si quieren conseguir los votos, que consideren nuestros puntos", advirtió Caserio. Y agregó: "No estamos en una posición de que si no sale la ley se termina el mundo. Si bien hay mucha expectativa, si no sale hoy, saldrá el año que viene. Es un tema que ya está resuelto en el mundo".