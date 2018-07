— El jefe.

— El jefe militar digamos, me llama y me dice Rulli yo quiero hablar con usted. Bueno. Y me lleva aparte a una oficina y me dice mire, le voy a confesar una cosa, a mí me dijeron que yo con usted actuara muy duro. Yo venía a matarlo me dijo. Dice, pero yo fui al comisario de San Pedro primero para pedirle zona liberada. Me presenté porque tenía credenciales de la SIDE y de Presidencia, me presenté y le dije voy a tener un tiroteo en el campo de la Universidad. El comisario me dijo que raro. ¿Por qué qué raro? Dice me extraña mucho porque… ¿Con quién va a tener un tiroteo, con Rulli? Sí. Y el comisario le dijo Rulli es un caballero, estuvo aquí con su esposa a presentarse, estuvimos hablando, tomando café, me pareció muy buena persona. Hablamos de diferentes cosas. Mira lo que es haber tenido un gesto, yo no quería ir pero Pelusa me convenció, tenés que ir, tenés que presentarte, sos funcionario del gobierno, y yo le dije cómo voy a ir a la policía (risas). Tenés que ir a la policía, te vestís bien y vamos. Bueno, me salvó la vida.

Entonces el croata dice, yo dije croata te están engañando. Le dije a todos mis muchachos ojo, dedo en el gatillo no dispare nadie hasta que yo de orden. Entramos, claro, no había nada, estaba todo bien, se encontraron con las masitas, con los sanguches. Bueno, entonces me dijo el croata me han intentado usar me dice. Y sentí una extraña corriente de simpatía con este sicario que se sentía un guerrero y me empezó a contar cosas de su vida. Él había trabajado para Stroessner y parece que López Rega y otros lo habían contratado para trabajar en la Argentina. Tenía un maletín que lo abrió porque simpatizó conmigo y me empezó a mostrar carpetas que tenía. Él era una especie de justiciero. Me contó, ahí había un montón de fábricas textiles de gente que las había incendiado para cobrar, cómo se llama esto…