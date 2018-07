Las nuevas autoridades de la IGJ informaron en el expediente que desde el año de su constitución y hasta la actualidad no existe documentación alguna que acredite el funcionamiento regular de la FUBA. Además, se adeuda documentación correspondiente a sus estados contables desde el 2001 y no hay rastros sobre asambleas realizadas o inscripción de autoridades. Además se determinó que en el período comprendido entre 2007-2017 la organización no tuvo cuentas bancarias registradas.