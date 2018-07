El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó a indagatoria a las ex autoridades de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) en una causa en la que se investiga la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta, usurpación, desobediencia e impedimento o estorbo de acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Están imputados los ex co-presidentes de la agrupación Julián Ismael Asiner, militante del Partido Obrero; Adrián Lutvak, del movimiento de izquierda Patria Grande, y el ex titular de la Inspección General de Justicia, Diego Martín Cormick.