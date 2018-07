"Tenemos que nacionalizar la banca. Tenemos que perseguir a los evasores. Direccionar el crédito hacia el desarrollo de la industria y la producción. Rompamos las cadenas de la dependencia económica que nos pretenden imponer con el desmantelamiento de nuestra industria y la destrucción de nuestros aparatos productivos. Frenar la libre importación. Los acuerdos de libre comercio que Macri mendiga en Europa y Estados Unidos. Nacionalizar el comercio exterior para que las multinacionales no transformen nuestras riquezas en sus ganancias. Romper las cadenas de la colonización británica sobre nuestro territorio en las Malvinas. Soberanía es recuperar lo nuestro. Nuestro territorio no puede ser prenda de negociación con los mismos piratas que lo usurparon. Y hablando de piratas: exijamos mantener viva la búsqueda de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Sus familiares y el pueblo merecemos saber la verdad. ¿Por qué no aparece el submarino? ¿Dónde está ¿Por qué no se lo busca como se había prometido? ¿En qué circunstancias se perdió? ¿O lo perdieron?", expresó el abogado.