— No hay ningún riesgo de quiebre institucional. Uno de logros del período más largo de democracia en nuestra historia política es que se ha afianzado la legitimidad democrática, y en ese sentido hay estabilidad. Los clásicos actores antisistema, los militares, han desaparecido, y atrás ha quedado un sistema político pretoriano y, por otra parte, no existe una oposición civil con intenciones ocultas, de carácter golpista. Eso no quiere decir que no existan voces destituyentes, que son expresiones que existen casi en todos los regímenes políticos. El objetivo de una política democrática que busca consenso, pero que no niega el conflicto, es evitar que los grupos se enfrenten sin arbitraje ni reglas. El conflicto es inherente al orden social; una democracia que instituye el espacio público y, al mismo, ofrece canales de expresión del conflicto, demuestra justamente su fuerza. Principalmente, si tenemos en cuenta que la democracia argentina arrastra todavía los bienes básicos insatisfechos, que aún mantiene a millones de argentinos en la pobreza y la indigencia, y que este orden oscila permanentemente entre la violencia política y la violencia social. Se trata de una democracia que ha acentuado el malestar de los argentinos, su fastidio, y que ha incrementado sus grados de anomia, escepticismo político, intolerancia e inseguridad civil. La democracia se presenta como el resultado, a la vez, del desaliento y del entusiasmo.