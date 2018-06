Dos meses después, Rímolo firmó un formulario para la apertura de una cuenta de la Fundación en el BNY Pershing Bank, una filial del The Bank of New York de Estados Unidos, junto a los directivos panameños puestos por Mossack Fonseca. En ese momento, declaró ingresos anuales de entre 50.000 y 100.000 dólares anuales, y un "valor líquido neto" de más de un millón.