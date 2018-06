Respecto de la propiedad del 100% de las acciones de Cristina Finances, Martelli aseguró que solo fue dueño "por un día" por "un error" de Damiani. "Mi hermana me dijo que cuando fueron a anotar las acciones de la sociedad, como era yo el que siempre trataba con ellos, se equivocaron y me anotaron a mí como accionista", especuló. Por este motivo -aseguró el funcionario- no la incluyó en la declaración jurada que está obligado a presentar anualmente ante la OA al asumir como funcionario nacional.