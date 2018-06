Por último, Carlos Acuña destacó que el sindicalismo siempre tuvo "la suficiente prudencia" para discutir los salarios de los distintos sectores y describió: "No nos dejamos llevar por el tironeo ni de un lado ni del otro. Simplemente hemos interpretado a los trabajadores, desocupados y aquellos sin representación. Tanto es así que no hubo un solo sector que no esté de acuerdo de la visión que tenía la CGT".