Las autoridades del astillero no se privaron de manifestar que desde hace más de un año la Armada no gira fondos para continuar la reparación del Santa Cruz, la que virtualmente se encuentra paralizada. En este aspecto no son pocas las fuentes que señalan que no habría voluntad política de seguir reparando un submarino en esa planta industrial, mientras no quede en claro que la tragedia del San Juan no tiene nada que ver con las tareas allí realizadas.