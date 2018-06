Sistema biométrico. En paralelo a las puertas biométricas se instalará en los pasos fronterizos más relevantes del país un sistema informático de control biométrico manejado por personal de Migraciones que servirá para el reconocimiento facial y evitará problemas de control de identidad por el desgaste en la huella dactilar de los que ingresen al país. "Ahora ya no habrá justificación para no pasar por pasos fronterizos no habilitados. En muchos casos los que ingresaban al país veían que había una demora en los pasos legales por lo que iban por un paso no habilitado. Ahora ya no habrá excusas", dijo un funcionario del gobierno. Así, este sistema se aplicará en una primera instancia en los centros de control de migraciones de Iguazú, Formosa y Paso de los Libres que son los que mayor flujo migratorio tienen por tierra.