Sin embargo, la vinculación no es la única que une a Hugo Moyano con la Cooperativa Gestionar. De once asociados que tiene la Cooperativa, siete de ellos registran empleo con el Sindicato de Choferes de Camiones. Varios de ellos mantienen su empleo de toda la vida con alguna sociedad vinculada al gremio de los camioneros. Ese vínculo sería meramente testimonial. Los asociados estarían percibiendo ingresos pese a no llevar a cabo ninguna tarea.