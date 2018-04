Consultado por Infobae sobre este tema, Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, aseguró que ya conocía esa información y por eso no insistió con el tema durante las declaraciones testimoniales que se vienen desarrollando en el juzgado a cargo de Yañez y que no hacen más que ratificar que el ARA San Juan no debería haber zarpado de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017.