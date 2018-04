En la previa de los 30 años de la institución que vio nacer el 3 de marzo de 1988, el presidente de Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni, destacó: "Cumplir 30 años no es poca cosa en Argentina. Desde aquel 1988, el país ha pasado por varios episodios nefastos y complicados, por lo que no fue fácil mantenerse a flote. Pero gracias a la colaboración de más de 300 empresas argentinas y al trabajo en conjunto que llevamos adelante con otros think tanks internacionales, hoy podemos decir que nos hemos consolidado no sólo en Rosario y Buenos Aires, sino también en Latinoamérica".