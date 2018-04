– Yo no puedo criticar el camino gradualista, pero me parece que hubo mucha ilusión en la posibilidad de recoger en el corto plazo los frutos, y como esa ilusión no se cumplió, están descolorados. Y la otra crítica es que no hablen adecuadamente del pasado, no obsesivamente, pero falta que los argentinos nos hagamos cargo de la Argentina que hicimos en los últimos 50 años. No es solo el kircherismo y el daño que hizo, pero la decadencia, la desarticulación, la generación de una Argentina económica y social insostenible no se puede culpar solo al kirhcherismo. Agrega, pero ya se venía dando. Hablar de eso y mostrar los grandes dilemas del Gobierno en torno a los grandes números, como déficit fiscal, atraso cambiario, déficit comercial, expresan una historia, y la fotografía expresa una Argentina que no es sustentable.