Esa sentencia del 2004 que dijo todo es nulo, hay que investigar el encubrimiento, hay que investigar esa conspiración. Este juicio que estamos terminando ahora en el 2018, 14 años después, es ese juicio que mandó a hacer el Tribunal Oral Federal del 2004. ¿Y qué es lo que se probó aquí? Nada. ¿Se ha probado que hubo una conspiración para endilgarle el atentado a gente que no tenía nada que ver? No. ¿Se ha demostrado que había personas que tuvieron que ver con el atentado y fueron protegidas por el poder político de turno y que fueron amparadas por el juez y los fiscales y la comunidad judía? De ninguna manera. Nada de eso fue acreditado. Sí se volvieron a ventilar una enorme cantidad de irregularidades, de todo tipo, que se cometieron durante la investigación producto de diversas causas. Por distintos motivos se produjeron claramente distintas irregularidades y la AMIA forma parte de quienes querellan por esas irregularidades mas no por el pago a Telleldín. Porque nosotros no consideramos que ese pago sea una irregularidad que amerite haber anulado todo y mucho menos pena de prisión para quienes lo orquestaron.