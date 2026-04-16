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Carlos Cuerpo defiende en Washington los lazos económicos entre EEUU y España pese a no participar en la guerra de Irán

El ministro de Economía se ha reunido con autoridades de Boston para crear un fondo de capital de riesgo de 183 millones de euros que conecte empresas biotecnológicas españolas con el ecosistema de la ciudad americana

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El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una reunión con la embajada de Estados Unidos en marzo de 2024.
Carlos Cuerpo posa junto a las banderas de España y Estados Unidos (Marta Fernández / Europa Press)

El ministro de Economía, Comercio y Empresas y vicepresidente primero de España, Carlos Cuerpo, ha viajado a Estados Unidos para participar en distintos foros económicos y reunirse con empresas e inversores en un contexto marcado por la guerra entre EEUU e Irán y las consecuencias , principalmente energéticas del conflicto a nivel internacional. Este jueves, el ministro destacó los lazos económicos entre ambos estados, pese a no participar en el conflicto armado.

Los últimos cruces entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el Gobierno español, claro opositor a la guerra en Oriente Medio, así como gran parte de los Estados de la Unión Europea, han reavivado la tensión entre ambos países. En este sentido, Cuerpo ha defendido la decisión de Sánchez de “no participar en una guerra unilateral fuera del derecho internacional, ni de manera activa ni pasiva”.

Pese a esta postura, el ministro de Economía ha defendido las relaciones económicas bilaterales entre Estados Unidos y España, señalando que ambos conceptos deben “mantenerse separados”. “Nosotros, como Gobierno soberano, decidimos sobre la participación de España en conflictos. No estamos solos en nuestra decisión. Otros han seguido después, confirmando la posición española”, ha destacado, añadiendo que cuentan con el apoyo de la ciudadanía española en el rechazo a la guerra.

Entre aplausos por la postura española respecto a la guerra, el ministro español ha destacado que esta es una “discusión zanjada en España”, pero espera que, en términos de comercio e inversión, España y Estados Unidos seguir construyendo, en una relación que data de siglos atrás.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, subraya la importancia de respetar el derecho internacional y un orden basado en reglas. Destaca que China es un interlocutor clave para encontrar vías diplomáticas que pongan fin a la guerra y contribuyan a la estabilidad y la paz mundial.

Conectar las empresas españolas con las de Boston

“Estados Unidos es el primer origen de inversión extranjera directa en España y también es el primer destino. Así de interconectadas están ambas economías, y lo que estamos haciendo desde el Gobierno es tratar de ayudar a nuestras empresas a navegar en este contexto difícil”, ha explicado el ministro Cuerpo.

Según ha detallado, el miércoles se reunió en Boston con autoridades locales y estatales, con las que se encuentra en camino de crear un fondo de capital de riesgo de 200 millones de dólares (unos 183 millones de euros), con el objetivo de ayudar a las empresas biotecnológicas españolas a conectarse con el ecosistema de Boston, que es líder a nivel mundial.

“Lideramos en investigación, en ensayos clínicos. Queremos que esto sea parte también del ecosistema líder. Por eso, es necesario mantener este tesoro, que es la relación económica, que seguirá existiendo una vez que ambas administraciones ya no estén. Así que necesitamos, por supuesto, proporcionar estabilidad y previsibilidad. Eso es lo que estamos haciendo”, ha concluido el ministro.

El ministro de Economía pone en valor que España parte de una situación "estructuralmente más fuerte" para hacer frente a este tipo de 'shocks'.

La guerra de Oriente Medio marca la agenda de Cuerpo

Las reuniones y foros en las que ha participado el ministro español han estado marcadas por el tema central de la guerra de Oriente Medio y sus repercusiones. Este jueves, Cuerpo aseguró en Washington que el Gobierno español está preparado para “ajustar”, si fuera necesario, su paquete de medidas para hacer frente al impacto en los precios, aunque destacó que España está mejor preparada para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto que en crisis anteriores.

“Seguiremos de cerca el efecto, el impacto y la duración de la guerra para ajustar nuestro primer paquete de medidas si fuera necesario”, ha apuntado Cuerpo en un encuentro con la prensa durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) que se celebran esta semana en la capital estadounidense.

Según el ministro, tras 47 días de conflicto que han cerrado el tráfico del Estrecho de Ormuz, el impacto se ha notado en los precios de combustibles, fertilizantes y en el coste de los fletes y el transporte. En su opinión, en estas reuniones en Washington, que cuentan con la participación de ministros de Finanzas y Economía y gobernadores de bancos centrales, se ha notado “preocupación por el impacto de la guerra y las consecuencias de que se alargue en el tiempo”, pese a que el presidente Trump ha dicho que el conflicto, actualmente en un período de tregua, durará poco.

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