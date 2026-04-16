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Revisan estrategia de seguridad en Sinaloa: se reúne Harfuch, Sedena y el gobierno estatal en Culiacán

El encuentro se realizó en la Novena Zona Militar con participación de empresarios y rectores universitarios

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La reunión de este jueves se llevó a cabo en la Novena Zona Militar de Culiacán. Fue de carácter privado. (Crédito: Gabinete de Seguridad del Gobierno de México)
La reunión de este jueves se llevó a cabo en la Novena Zona Militar de Culiacán. Fue de carácter privado. (Crédito: Gabinete de Seguridad del Gobierno de México)

Este jueves, el Gabinete de Seguridad federal, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sostuvo una reunión en Culiacán para revisar la estrategia de seguridad en la entidad con autoridades estatales, empresarios y representantes del sector académico.

El encuentro tuvo lugar en la Novena Zona Militar, donde se revisaron los esquemas operativos implementados en el estado y la coordinación entre las fuerzas federales y las instituciones locales encargadas de la seguridad.

A la reunión asistieron también representantes del sector empresarial y rectores de universidades de Sinaloa, quienes participaron en el análisis de la situación de seguridad y en el intercambio de información con las autoridades.

Durante el encuentro, el gobernador Rubén Rocha Moya señaló que se refrendó el compromiso de mantener la presencia de fuerzas federales en la entidad y de fortalecer la coordinación entre el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y las autoridades civiles.

El mandatario estatal añadió que se continuará el fortalecimiento del sistema de videovigilancia en el estado, con la ampliación del C5 en ciudades como Culiacán y Mazatlán, como parte de las acciones de apoyo a la estrategia de seguridad.

La reunión se lleva a cabo en un contexto de violencia creciente en la entidad. (Crédito: Gabinete de Seguridad del Gobierno de México)
La reunión se lleva a cabo en un contexto de violencia creciente en la entidad. (Crédito: Gabinete de Seguridad del Gobierno de México)

Por su parte, el Gabinete de Seguridad federal dio seguimiento a las acciones operativas en Sinaloa y a los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, en el marco de la estrategia nacional de seguridad.

Contexto de seguridad en Sinaloa

La reunión se desarrolló en un contexto de violencia persistente en el estado, donde las autoridades federales mantienen operativos de seguridad activos en distintas regiones.

Reportes oficiales y análisis periodísticos recientes ubican a Sinaloa entre las entidades con mayor incidencia de hechos violentos en 2026, en un entorno relacionado con disputas entre grupos del crimen organizado y ajustes en las estructuras de control territorial.

En ese escenario, el gobierno federal ha sostenido revisiones periódicas de la estrategia de seguridad en la entidad, con presencia reforzada de fuerzas armadas y acciones de inteligencia coordinadas con autoridades estatales.

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