Día Mundial del Veterinario: la profesión que podría prevenir más de 2 millones de muertes humanas al año

El 61% de las enfermedades humanas tienen origen animal, lo cual provoca 2,400 millones de contagios y 2.2 millones de fallecimientos anuales en el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enfermedades zoonóticas son aquellas que pueden transmitirse entre animales y seres humanos por distintas vías, como el contacto directo, el consumo de alimentos contaminados o la picadura de insectos.

Su relevancia es enorme, ya que una parte muy importante de las enfermedades infecciosas nuevas o emergentes tiene origen animal, lo que confirma la estrecha relación entre la salud humana y la salud animal.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el 61% de las enfermedades que se presentan en personas son zoonóticas o de origen animal, es decir, 3 de cada 4, lo cual equivale a más de 2,400 millones de casos y representan 2.2 millones de muertes al año a nivel global.

Por ello, en el marco del Día Mundial del Veterinario es importante crear conciencia sobre la importancia que tiene dicha profesión para prevenir la muerte de las criaturas.

Importancia de los veterinarios

Esta profesión ayuda a prevenir millones de muertes al año. (Crédito: Freepik)

Los médicos veterinarios cumplen una función indispensable que va mucho más allá del cuidado de los animales, pues también son pieza clave en la protección de la salud pública.

Su trabajo abarca desde la atención clínica de mascotas, con acciones como la vacunación y la desparasitación interna y externa mediante tratamientos de larga duración, hasta la vigilancia epidemiológica y el control sanitario, tareas fundamentales para prevenir la propagación de enfermedades que pueden afectar a millones de personas.

La medicina veterinaria también tiene un papel decisivo en la producción de alimentos seguros y sostenibles. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades animales ocasionan más del 20% de las pérdidas en la producción pecuaria mundial, lo que impacta directamente en la seguridad alimentaria y en la economía global.

En especies como bovinos y porcinos, la aplicación de programas de vacunación, bioseguridad y monitoreo sanitario ayuda a reducir riesgos, mejorar la productividad y garantizar alimentos inocuos para el consumo humano.

“Cuidar la salud de los animales no es solo una responsabilidad del sector veterinario, es una prioridad global. La prevención desde el sistema de producción animal es la forma más efectiva de proteger la vida humana y preservar el equilibrio del planeta. En MSD Salud Animal tenemos la misión de impulsar soluciones que fortalezcan esta conexión y contribuyan a un futuro más seguro para todos”, señaló Leonardo Burcius, médico veterinario y director general de MSD Salud Animal en México.

Cómo se aborda el tema desde México

En México, más de 48 mil médicos veterinarios zootecnistas participan activamente en la salud pública, desde la atención de animales de compañía hasta la supervisión sanitaria en unidades de producción pecuaria, de acuerdo con datos de Data México. Su labor resulta esencial para prevenir enfermedades zoonóticas, proteger el bienestar animal y fortalecer sistemas alimentarios más seguros.

En este contexto, las instituciones dedicadas a la salud animal desempeñan un papel clave para enfrentar este tipo de desafíos. MSD Salud Animal, por su parte, impulsa el desarrollo del sector mediante una fuerte apuesta por la innovación y la formación de talento, destinando más del 20% de sus ganancias globales a investigación y desarrollo. Esa inversión permite impulsar soluciones como vacunas, tratamientos biológicos y herramientas tecnológicas que facilitan el trabajo veterinario y fortalecen la salud animal a escala mundial.

Estas acciones también contribuyen a preparar a la próxima generación de profesionales que deberá responder a los retos sanitarios del futuro con una visión integral de la salud.

Con ello, MSD Salud Animal reafirma su compromiso con soluciones que conectan la salud animal, humana y ambiental, y reconoce a los médicos veterinarios como aliados indispensables para construir un mundo más saludable y resiliente.

En el marco del Día Mundial del Veterinario, este tipo de iniciativas cobra especial relevancia, porque recuerda que la salud del planeta depende de la colaboración entre sectores, disciplinas y especialistas, pues la medicina veterinaria no solo protege a los animales, también resguarda la salud humana, fortalece la seguridad alimentaria y aporta a la sostenibilidad ambiental.