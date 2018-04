—¿No estuvo por piantavotos?

—No te podría decir. No sé. Creo que la lista se conformó de una manera y había que responder a una serie de demandas y prioridades. Y quizás no fue el momento de él, porque él ya había sido candidato. Piantavotos no, porque lo apoyó Cristina para gobernador, entonces no está esa interpretación. Hay momentos en que se puede y hay momentos en que no. Hay que saber manejar su ego y su sensibilidad para no chocar contra lo central, que es el dispositivo político de conducción. Hoy es una insensatez chocar con Cristina, porque Cristina es el liderazgo que aglutina las esperanzas y las expectativas del pueblo.