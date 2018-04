"No le voy a contestar a la intendente Magario. No se puede politizar un hecho como este (el crimen del colectivero de la línea 620). Voy a seguir estando en la pelea contra la inseguridad y me hago cargo, me hago responsable. No me corro de ningún lugar porque la gente me votó para eso. Mientras alguien murió, esto no puede ser una pelea entre políticos".