Torello estaba en zona, porque esperaba participar del recibimiento al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. "¿Qué hiciste José", le espetó Macri. "Te juro que yo no tengo nada que ver, no estaba al tanto de nada, no sé de dónde salió esto", se apuró en contestar el abogado, preocupado pero también divertido por el entuerto en el que la jueza metió al peronismo. Que Luis Barrionuevo tenga la responsabilidad principal de "posicionar al partido de la mejor manera posible frente a los próximos comicios del año 2019", según dice el fallo de Servini, no deja de ser divertido.