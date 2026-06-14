Lina María Garrido instó a Iván Cepeda a que le cuente al país cómo está de salud, a una semana de la segunda vuelta: “¿Qué oculta?”

Lina María Garrido exigió en las redes sociales que el candidato oficialista Iván Cepeda le cuente al país cómo está su salud - crédito @linamariagarri1/X - Iván Cepeda Castro/Facebook

A través de sus redes sociales, la representante a la Cámara Lina María Garrido exigió el domingo 14 de junio de 2026 al senador del Pacto Histórico y candidato presidencial Iván Cepeda revelar su historia clínica; en medio del debate que ha surgido en las redes sociales sobre la transparencia en la salud de los aspirantes a cargos de elección popular en Colombia, en un reto aceptado por su rival, Abelardo de la Espriella.

En efecto, el candidato presidencial de ultraderecha presentó exámenes médicos en la Clínica Portoazul de Barranquilla y sus resultados fueron compartidos por el candidato y por el activista Nicolás de Francisco: que así como acompañó al “Tigre” invitó a Cepeda y a su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, a que se practiquen chequeos médicos y publiquen los resultados; al igual que al exministro José Manuel Restrepo.

PUBLICIDAD

En su mensaje en la red social X, Garrido dirigió un mensaje directo a Cepeda, que representa el continuismo del proyecto progresista. “Si usted es serio, muestre su historia clínica. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué oculta? ¿Está tan enfermo como se le ve? Abelardo ya la mostró y está al 1000%”, expresó la congresista de Cambio Radical que instó al aspirante oficialista a revelarle su estado al país.

La representante a la Cámara Lina María Garrido lanzó un duro mensaje al candidato presidencial Iván Cepeda, al que instó a publicar sus exámenes médicos - crédito @LinaMariaGarri1/X

La solicitud de Garrido hizo hincapié en lo que, para ella, es la obligación de los líderes políticos de compartir información sobre su estado de salud. De la Espriella aceptó el desafío del activista De Francisco y se sometió a una serie de exámenes médicos, entre los que se incluyeron evaluaciones cardiológicas, pruebas de esfuerzo y electrocardiogramas, en un proceso que quedó documentado en un video.

PUBLICIDAD

Los resultados, difundidos en las redes sociales, indicaron que las pruebas clínicas confirman que goza de excelente salud, dentro de los parámetros esperados para su etapa de vida. “Conmigo, lo que se ve es lo que hay. En la campaña he mostrado mi vida entera al Pueblo colombiano.La vida de quien aspira a liderar a su Pueblo deja de ser privada y le pertenece a los ciudadanos”, indicó De la Espriella en sus redes sociales.

A través de sus redes sociales, el candidato Abelardo de la Espriella habló de sus exámenes médicos y dijo encontrarse en excelentes condiciones para ejercer la presidencia - crédito @Abdelaespriella/X

Activista defendió derecho de exigir exámenes médicos a los candidatos presidenciales

En sus perfiles, De Francisco reiteró la propuesta que originó el debate. “Conocer el estado de salud de nuestros dirigentes políticos y más de los candidatos a cargos tan importantes como el de la Presidencia y la vicepresidencia debe ser una obligación, no algo opcional. Ahora el llamado es para la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcue, y también para Juan Restrepo, fórmula de Abelardo: hagan lo mismo", expresó.

PUBLICIDAD

Este asunto se convirtió en uno de los temas de conversación en las plataformas digitales, tras la intervención del presidente Gustavo Petro, que abordó el asunto desde la perspectiva de los derechos fundamentales. “Si se trata de mostrar los exámenes médicos yo muestro los míos sin problema. Pero la hoja de salud de cualquier persona es de absoluta reserva porque eso es un derecho fundamental del paciente”, dijo Petro.

Gustavo Petro criticó que la historica clínica de un candidato a la presidencia sea pública, como lo han propuesto en las redes sociales - crédito @petrogustavo/X

“Un gobernante o aspirante a gobernante no debe invitar a la violación de los derechos del paciente”, sostuvo el mandatario. Sin embargo, al presidente le recordaron el episodio del menor Kevin Acosta, del que se encargó de exhibir a nivel nacional su historia clínica, cuando intentó zafar a su administración de lo que serían las causas del deceso del niño, que no recibió medicamento para su tratamiento contra la hemofilia.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, la campaña de Cepeda no ha emitido una respuesta oficial alas peticiones de Nicolás de Francisco, de si le dará a conocer al país sus condiciones médicas. Es válido destacar que, en lo que respecta al senador oficialista, ha padecido dos tipos de cáncer: de colon, detectado en fase temprana en marzo de 2018, y de hígado, cuando en junio de 2021, durante la pandemia, se registró en el hoy candidato.