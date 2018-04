— Las personas no tienen frenos inhibitorios, y desde ya que existe la libertad de prensa, pero no comprenden los daños que pueden generar al tuitear, comentar y poner una foto o un video que pueda perjudicar a un tercero. No miden eso, creen que se puede decir cualquier cosa y que no va a haber ninguna condena. Además, hay víctimas que como descreen de la justicia, no saben que se puede perseguir judicialmente a una persona que agravia o extorsiona, calumnia o injuria.