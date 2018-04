Cualquiera que recorra las redes sociales encontrará muchos dirigentes e intelectuales kirchneristas que intentan hacer entender a otros que el número es cierto, que la pobreza bajó, que no es lo más aconsejable negar la realidad si se pretende operar sobre ella. Algunos de ellos son insultados por ese atrevimiento. Un economista (y ex funcionario) muy conocido, que firma en las redes como Musgrave, escribió: "La única verdad es la realidad. No negar los datos. No desear el helicóptero". Y luego preguntó: "¿Tampoco les vamos a creer cuando en unos meses digan que la pobreza subió?".