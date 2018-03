Consultado por el trato que recibió durante su estadía en el penal de Ezeiza, el dirigente sostuvo: "El Servicio Penitenciario nos ha tratado con mucha profesionalidad. Como diría Amado Boudou, no son simpáticos, son muy profesionales. Allí adentro es muy duro. El 60 por ciento de la población carcelaria no tiene condena. En esta cárcel están los hijos de los pobres, los hijos de los trabajadores, los hijos de lo pueblo. Los ricos no están en las cárceles. No hay ningún pabellón que se llame Panamá Papers, Bahamas Leaks, no hay ningún pabellón de los que blanquearon gracias a los decretos de Macri miles y miles de millones de dólares evadiendo impuestos y dejando sus fondos en el extranjero".